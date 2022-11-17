К середине декабря во всех районах Кирова появятся общегородские катки

Катки расположатся во всех четырех районах города, а также в Радужном, Коминтерне, на Юго-Западе. Фото: admkirov.ru

Во всех районах Кирова обустроят общегородские катки. Об этом сообщает горадминистрация.

На Юго-Западе каток зальют в Кочуровском парке. Его также украсят к Новому году: ель, световые фигуры, арки. Символы праздника появятся также в Дороничах и Лянгасово.

В Ленинском районе катки зальют на стадионе «Локомотив» и у школ №60 и 57. Популярные у горожан парки и скверы украсят к празднику. Для жителей Октябрьского района ледовую площадку обустроят в парке Победы. Общественные пространства украсят иллюминацией, установят новогодние ели.

В Первомайском районе каток появится в Гагаринском парке. Рабочие уже начали готовить площадку для заливки льда. Жители Коминтерна смогут покататься на коньках на стадионе на улице Павла Корчагина, подрядчик уже приступил к выполнению работ. В Нововятском районе площадки зальют в парке ЛПК, микрорайоне Радужном и на стадионе «Россия».

Главный общегородской каток, по традиции, расположится на Театральной площади.

Мэрия сообщает, что к середине декабря все ледовые площадки будут готовы.