Пожар в Юрье: погиб 55-летний мужчина

В сгоревшем доме погиб мужчина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 ноября в поселке Юрья загорелся один из домов. В результате пожара погиб 55-летний мужчина. Такую информацию приводит Следственный комитет РФ по Кировской области.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В очередной раз следственное управление СК России по Кировской области призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности.

- Не курите в состоянии алкогольного опьянения, особенно в постели;

- Не бросайте спички и окурки куда попало;

- Курите только в специально отведенных местах;

- Обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют. Перед тем как выбросить окурки, смочите их водой;

- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.