Пожар в Юрье: погиб 55-летний мужчина

В сгоревшем доме погиб мужчина.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
16 ноября в поселке Юрья загорелся один из домов. В результате пожара погиб 55-летний мужчина. Такую информацию приводит Следственный комитет РФ по Кировской области.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В очередной раз следственное управление СК России по Кировской области призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности.
- Не курите в состоянии алкогольного опьянения, особенно в постели;
- Не бросайте спички и окурки куда попало;
- Курите только в специально отведенных местах;
- Обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют. Перед тем как выбросить окурки, смочите их водой;
- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.