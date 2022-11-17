Менеджеры и программисты: самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Кирове

Среди самых высокооплачиваемых специалистов в ноябре - менеджеры, директора и программисты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому в Кирове готовы платить больше всех? На этот вопрос ответили эксперты портала SuperJob. Специалисты отобрали самые высокооплачиваемые вакансии ноября в нашем городе.

На первом месте списка - менеджер оптовых продаж резинотехнических и асбестотехнических изделий. Получать такой специалист будет до 85 тысяч в месяц.

Второе место - вакансия программиста «1С» с зарплатой от 80 до 120 тысяч. Третье - директор по стратегии в компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Ему обещают от 70 тысяч рублей в месяц, оплату сотовой связи и полис ДМС.

На четвертом и пятом месте топа - менеджер по привлечению корпоративных клиентов в крупнейшем банке страны (от 65 тысяч в месяц) и директор агентства в компании, специализирующейся на страховании жизни (от 60 тысяч в месяц).