В Кирове движение по улице Сурикова планируют открыть до конца ноября

Открытие движения по этому участку разгрузит другие дороги в микрорайоне. Фото: kirovreg.ru

В Кирове до конца ноября откроют движения по улице Сурикова. Об этом сообщает областное правительство.

На участке от Некрасова до Комсомольской провели все основные работы. 20 ноября ожидается поставка светофора, который установят на пересечении с улицей Красина до конца ноября. Тогда движение по участку будет официально открыто. Для жителей домов, прилегающих к дороге, уже разрешен проезд к дворам.

Сразу после того, как дорогу введут в эксплуатацию, мэрия Кирова заключит контракт на содержание проезжей части и тротуаров, а также его освещение.

Напомним, в результате работ участок улицы Сурикова от Некрасова до Комсомольской стал четырехполосным, на нем появились тротуары и зеленые зоны. После ее открытия снизится нагрузка на дороги микрорайона Дружба.