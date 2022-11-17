Как украсят Театральную площадь к Новому году-2023: матрешки, фотозона, каток в стиле народного творчества

Главную площадь украсят фольклорными фигурами. Фото: admkirov.ru

Стало известно, как планируют нарядить главную городскую площадь к предстоящим праздникам. На Театралке появятся большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две детские горки, каток с прокатом, фотозона - все элементы будут оформлены в стиле фольклорного творчества. Об этом сообщила администрация города.

В управлении градостроительства и архитектуры рассказали, что для украшения главной площади не будут закупать новые дорогостоящие материалы.

- В центре установят елку, возле нее появятся арочные конструкции. Разместим большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки, детские горки, матрешек, каток, фотозону и другие элементы с подсветкой, - рассказала замначальника управления градостроительства и архитектуры Татьяна Говорова.

Глава администрации Вячеслав Симаков отметил, что продолжит переговоры с представителями бизнеса об установке большой снежной горки на площади.

К Новому году украсят и популярные общественные пространства, а также главные улицы. Праздничной иллюминацией осветят наиболее высокий пешеходный трафик, к примеру, улицы Ленина, Московскую от Театральной площади до улицы Ленина, Октябрьский проспект у пересечения с улицей Воровского.

В администрации отметили, что большую часть работ выполнят к 15 декабря.