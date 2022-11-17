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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:45

В Кирове полиция с начала года выявила 330 нарушений при продаже алкоголя

При проверках изъяли более 2500 литров продукции
Роман Коротков
Сотрудники полиции регулярно проводят рейды по торговым точкам, которые нарушают правила продажи спиртных напитков.

Сотрудники полиции регулярно проводят рейды по торговым точкам, которые нарушают правила продажи спиртных напитков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировские полицейские с января пресекли 330 нарушений в сфере продажи спиртных напитков. Об этом сообщили в УМВД России по городу Кирову.

Сотрудники полиции продолжают выявлять нарушения в сфере реализации алкоголя и спиртосодержащей продукции. Правоохранительным органам помогают представители народных дружин и сотрудники органов власти.

С начала года полицейские конфисковали более 2500 литров алкогольных напитков,незаконно находившихся в обороте. Кроме того, выявили 6 фактов повторных нарушений в данной сфере. Подобные деяния являются преступлением (ст. 171.4 УК РФ).

Недавно сотрудники полиции выявили и пресекли нарушения в магазине на улице Лепсе. Удалось установить, что сотрудница торговой точки продала ночью водку. Из магазина изъяли более 100 литров алкоголя. Полицейские составили протокол. Документ передадут в суд.