В Кирове полиция с начала года выявила 330 нарушений при продаже алкоголя

Сотрудники полиции регулярно проводят рейды по торговым точкам, которые нарушают правила продажи спиртных напитков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировские полицейские с января пресекли 330 нарушений в сфере продажи спиртных напитков. Об этом сообщили в УМВД России по городу Кирову.

Сотрудники полиции продолжают выявлять нарушения в сфере реализации алкоголя и спиртосодержащей продукции. Правоохранительным органам помогают представители народных дружин и сотрудники органов власти.

С начала года полицейские конфисковали более 2500 литров алкогольных напитков,незаконно находившихся в обороте. Кроме того, выявили 6 фактов повторных нарушений в данной сфере. Подобные деяния являются преступлением (ст. 171.4 УК РФ).

Недавно сотрудники полиции выявили и пресекли нарушения в магазине на улице Лепсе. Удалось установить, что сотрудница торговой точки продала ночью водку. Из магазина изъяли более 100 литров алкоголя. Полицейские составили протокол. Документ передадут в суд.