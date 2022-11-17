Вятскую дымку признали одним из 100 шедевров народной культуры

Дымка войдет в 100 шедевров Антологии народной культуры РФ. Фото: Центр развития туризма Кировской области

Вятская дымковская игрушка вошла в число 100 объектов, которые включили в Антологию народной культуры РФ. Как сообщили в правительстве Кировской области, в сборник вошли лучшие обряды и праздники, эпические сказания, ремесла, песенные и танцевальные традиции народов России.

Антологию подготовили в 2022 году, объявленном президентом РФ Годом культурного наследия. Вместе с дымковской игрушкой , в сборнике представили и осетинский танец «Симд», праздник «Усть-Цилемская горка», Михайловское кружево, тувинское горловое пение «Хоомей».

Часть явлений народной культуры в Антологии выявлены в ходе фольклорных экспедиций, состоявшихся летом 2022 года. По итогам презентации специалисты подготовят одноименное издание, куда войдут исследования по 100 объектам культурного наследия России.