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НовостиОбщество16 ноября 2022 14:08

В Кирове перекроют на несколько дней перекроют Орловскую и Чернышевского

Движение ограничат из-за ремонта коммуникаций
Анастасия САЛУН
У дома №30 по Орловской движение ограничат с 16 по 30 ноября.

У дома №30 по Орловской движение ограничат с 16 по 30 ноября.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове до конца ноября полностью закроют два участка дорог. С 16 по 30 ноября будет ограничено движение транспорта в районе дома №30 на улице Орловской. По информации горадминистрации, там будут ремонтировать тепловые сети.

С 16 по 19 ноября на улице Чернышевского от Дзержинского до Стахановской МУП «Водоканал» планирует устранить дефект на сетях водоснабжения. Участок дороги также перекроют до восстановления благоустройства.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.