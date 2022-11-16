В Кирове перекроют на несколько дней перекроют Орловскую и Чернышевского

У дома №30 по Орловской движение ограничат с 16 по 30 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове до конца ноября полностью закроют два участка дорог. С 16 по 30 ноября будет ограничено движение транспорта в районе дома №30 на улице Орловской. По информации горадминистрации, там будут ремонтировать тепловые сети.

С 16 по 19 ноября на улице Чернышевского от Дзержинского до Стахановской МУП «Водоканал» планирует устранить дефект на сетях водоснабжения. Участок дороги также перекроют до восстановления благоустройства.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.