В Кирове перекроют на несколько дней перекроют Орловскую и Чернышевского

У дома №30 по Орловской движение ограничат с 16 по 30 ноября.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Кирове до конца ноября полностью закроют два участка дорог. С 16 по 30 ноября будет ограничено движение транспорта в районе дома №30 на улице Орловской. По информации горадминистрации, там будут ремонтировать тепловые сети.
С 16 по 19 ноября на улице Чернышевского от Дзержинского до Стахановской МУП «Водоканал» планирует устранить дефект на сетях водоснабжения. Участок дороги также перекроют до восстановления благоустройства.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.