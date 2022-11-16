С 1 декабря в Кировской области начнут действовать новые тарифы на ЖКХ

Рост тарифов на коммуналку составит 9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря 2022 года произойдет индексация платы граждан за коммунальные услуги - газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

- Предельный индекс платы за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года, в соответствии с постановлением правительства составит 9%, как и в целом по стране. По городу Кирово-Чепецку рост платы граждан по тепловой энергии составит 11%, по остальным коммунальным услугам - 9%, - пояснил руководитель Региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов.

Далее более полутора лет - до июля 2024 года тарифы и плата граждан изменяться не будут.

Индексация тарифов с 1 декабря вызвана необходимостью обеспечить обновление инфраструктуры ЖКХ. В условиях инфляции также растут энергозатраты.

- В последние годы индексы роста цен производителей, динамика цен на топливо значительно превышают рост платы граждан за коммунальные услуги. Так, уровень инфляции в 2021 году составил 8,4%, в 2022 году ожидается - 12,4%. Динамика платы за ЖКУ отстает от инфляции, а в 2022 году этот разрыв еще более увеличился, - приводит данные Максим Михайлов.