В Кирове обсудили содержание улиц зимой

Коммунальщики порой убирают снег с проезжей части на тротуары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Одной из главных тем стала уборки улиц областного центра зимой, сообщили в горадминистрации.

Госавтоинспекция отметила, что с прошлого года качество содержания зимних дорог значительно улучшилось, это сказалось и на статистике ДТП.

Специалисты комиссии подчеркнули, что необходимо обратить особое внимание на содержание остановочных карманов. При образовании там наледи и накатов часто возникают столкновения общественного транспорта.

Глава города Елена Ковалева добавила, что это не единственная проблема в уборке остановок. Несвоевременная очистка от снега площадок приводит к тому, что пассажирам приходится преодолевать сугробы при посадке в транспорт. Она предложила привлекать дополнительную рабочую силу и, возможно, создать отдельные бригады по содержанию остановок.

В ГДМС отметили, что вопрос о привлечении дополнительных ресурсов будет решен. На сегодня уже заключены договоры с организациями, которые в случае необходимости готовы предоставить дополнительную технику и рабочих.