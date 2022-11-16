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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:31

Прокуратура Советского района заставила виновника ДТП заплатить ФОМС 200 тысяч рублей

Деньги были потрачены на лечение пострадавшей в аварии
Роман Коротков
Виновник ДТП должен выплатить ФОМС 200 тысяч рублей.

Виновник ДТП должен выплатить ФОМС 200 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Виновник аварии, в которой пострадала женщина, должен выплатить ФОМС денежные средства, затраченные на ее лечение. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

ДТП произошло 3 января 2021 года на участке дороги «Яранск -Советск -Киров». Водитель автомобиля «Toyota Corolla» выехал на встречную полосу. В результате столкнулись три машины: «Лада Ларгус», «Лада Калина» и «Kia Rio». Пассажирка автомобиля «Kia Rio» получила травмы. Врачи госпитализировали ее. На лечение пострадавшей фонд ОМС затратил более 200 тыс. рублей.

Прокурор Советского района обратился с соответствующим иском в суд, который его удовлетворил. Нарушителя обязали выплатить расходы на лечение потерпевшей. Надзорный орган проконтролирует исполнение судебного решения.