Между Кировом и Нижним Новгородом будут курсировать «Ласточки-Премиум»

Расписание поездов и стоимость билетов не изменятся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Между Кировом и Нижним Новгородом запустят «Ласточку-Премиум». Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Различие между обычными «Ласточками» и «Премиумом» - в классах обслуживания. В новых поездах их будет три: базовый, комфорт, эконом. Предусмотрены кресла с откидывающимися спинками, сиденья с индивидуальными розетками, кулеры. Количество мест для пассажиров с животными увеличится до 15, санитарных комнат - до 5. Вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок и специализированными местами с креплениями.

Как добавили в пресс-службе ГЖД, расписание поездов не изменится. Расценки останутся прежними: билет в базовый класс обслуживания будет стоить 999 рублей, эконом - 1049, комфорт - 1099.

Узнать расписание и купить билет можно на сайте РЖД.