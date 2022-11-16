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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:50

Жителя Юрьи обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни

Мужчина выложил в интернет фото знакомой без ее согласия
Роман Коротков
Следственные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.137 УК РФ.

Следственные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.137 УК РФ.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя поселка Юрья подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Как установили следователи, 64-летний мужчина поссорился со знакомой. После конфликта он без согласия женщины разместил ее фотографию в социальной сети. Изображение находилось в ограниченном доступе и его содержанию составляет личную тайну.

Следственные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.137 УК РФ.

Проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств преступления.