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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 10:49

В Кирове в ДТП пострадала 9-летняя девочка

На улице Слободской тракт столкнулись три машины
Анастасия САЛУН
На улице Слободской тракт столкнулись «Опель Астра», «Мазда» и «Шевроле Нива». Фото: ГИБДД Кировской области

На улице Слободской тракт столкнулись «Опель Астра», «Мазда» и «Шевроле Нива». Фото: ГИБДД Кировской области

15 ноября в 8 часов 53 минуты на улице Слободской тракт в городе Кирове произошло столкновение трех попутных автомобилей: «Опель Астра», «Мазда» и «Шевроле Нива». О событии сообщила Госавтоинспекция Кировской области.

В результате происшествия пассажир автомобиля «Мазда» - 9-летняя девочка получила травмы.

ГИБДД напоминает всем автомобилистам быть осторожными за рулем в межсезонье. Температурные перепады негативно отражаются на состоянии дорожного полотна и могут провоцировать аварии. Особенно в этот период опасны превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Специалисты рекомендуют пересмотреть автолюбителям свою манеру вождения, быть предельно внимательными, особенно когда в салоне автомобиля находятся дети.