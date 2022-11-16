Троих подростков из Вятских Полян наградят медалями за спасение тонущих детей

Храбрым подросткам вручат медали «За проявленное мужество». Фото: council.gov.ru

Троих подростков из Вятских Полян наградят за спасение людей. Об этом сообщает администрация города.

Летом 2021 года Владимир Романов, Дарья Пушкарева и Максим Филимонов спасли жизни девочкам, купавшимся на Вятке. Они услышали крики о помощи и кинулись к тонущим детям. Троице удалось спасти погибающих, но после ситуация повторилась. Всего в один день друзья вытащили из воды пятерых тонущих девочек.

Как сообщили в вятскополянской администрации, 3 ноября в Совете Федерации прошла IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. На мероприятии наградили 19 детей из 16 регионов. Всего к награде «За проявленное мужество» представлены более 150 юных героев со всей России. Друзья из Вятских Полян - в их числе. Медали им вручат 17 ноября.