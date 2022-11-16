В Кирове еще два перекрестка оборудуют светофорами

Светофоры планируют установить в 2023 году. Фото: admkirov.ru

В Кирове на двух перекрестках появятся новые светофоры. Вопрос об установке объектов в местах, где часто случаются ДТП, обсудили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в администрации города.

Руководитель городского отдела ГИБДД Михаил Рябов поручил ликвидировать аварийные участки. В управлении дорожной и парковой инфраструктуры рассказали о планах проведения работ.

- В 2023 году при выделении финансирования светофорами оборудуют перекрестки улиц Казанской и Московской, Свободы и Милицейской. Кроме того, электронные регулировщики установят на новых участках дорог: ул. Воровского - Студенческий проезд, улица Сурикова - улица Комсомольская, а также два пешеходных перехода на Сурикова, - сообщил директор УДПИ Игорь Меркулов.

В следующем году также планируется капремонт дорог на пересечении улиц Тимирязева и Ленина, а также Ивана Попова и Щорса.