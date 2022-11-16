В Кирове восстановили отопление на улице Урицкого

Отопления в здании не было 1,5 месяца. Фото: ОНФ

По данным правительства Кировской области, вечером, 15 ноября, в доме на улице Урицкого было восстановлено теплоснабжение. Отопления в здании не было 1,5 месяца. Вопрос начали решать после обращения жителей дома в ОНФ.

- По поручению губернатора министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области оперативно подключилось к решению этого вопроса. Также мы обратились в Госжилинспекцию. Сведения направили в прокуратуру для возбуждения уголовного дела, - пояснил зампред правительства Кировской области Алексей Жердев.

Напомним, дом №14 по улице Урицкого был построен в 1826 году. В 2014 году здание признали аварийным. Дом планировалось расселить до конца 2022 года, однако сроки переселения перенесли.

- По данному факту правительство Кировской области также направит информацию в областную прокуратуру. Дом будет расселен в 2023 году, - подчеркнул Алексей Жердев.