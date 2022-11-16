В Киров прибыли 7 новых автобусов ЛиАЗ

Транспорт оборудован климат-контролем и системой ГЛОНАСС. Фото: kirovreg.ru

В Киров 16 ноября прибыли 7 автобусов. Купить новые машины удалось благодаря тому, что при закупке предыдущей партии общественного транспорта сэкономили определенную сумму. Как сообщили в правительстве Кировской области, автобусы поставила компания ООО «Лига Авто» за 96,6 млн рублей.

Машины рассчитаны на 108 мест, оборудованы климатической установкой, системой ГЛОНАСС, мониторами с информацией о маршруте и речевым автоинформатором, а также камерами видеонаблюдения.

Отметим, что в 2021 - 2022 годах в Кировской области приобрели 175 единиц техники. Обновление произошло на 90%. Новые автобусы планируется эксплуатировать на городских маршрутах АО «Кировпассажиравтотранс».