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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:10

Администрация Кирова ищет перевозчиков для городских маршрутов автобусов

Объявлен электронный аукцион, открыта подача заявок
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
По мнению Дениса Пырлога, первый лот достанется АО «АТП», второй - АО «КПАТ».

По мнению Дениса Пырлога, первый лот достанется АО «АТП», второй - АО «КПАТ».

Фото: Анна МАМАЕВА

Администрация Кирова ищет перевозчиков для городских маршрутов. Информация появилась на сайте госзакупок.

Сейчас идет подача заявок на электронный аукцион. Разыгрываются два лота:

- первый - автобусные маршруты №1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 54;

- второй - маршруты №2, 16, 46, 87, 117.

Стоимость контрактов составляет 10 копеек. Заявки на конкурс будут принимать до 1 декабря, определение подрядчика пройдет 8 декабря.

Денис Пырлог, экс-руководитель АО «АТП», в своем телеграм-канале предположил, что первый лот отдадут его бывшему предприятию, поскольку в нем нет маршрута №117 и возвращается №5. Второй, в свою очередь, достанется КПАТу: именно во второй лот поместили автобус №117 и изъяли маршрут №5.

- Мои аплодисменты администрации. Так держать! Осталось ещё новых автобусов 30-40 единиц передать в АО «АТП» и будет всем счастье, - прокомментировал Пырлог.