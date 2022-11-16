16 ноября сотни кировчан останутся без воды

Воду планируют отключить в Октябрьском и Первомайском районах. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

16 ноября без воды останутся сотни жителей города. Об отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Причиной отсутствия воды станут плановые работы.

Параметры подачи изменятся по следующим адресам:

Октябрьский район:

ул. К.Либкнехта, д.: 56, 59, 69;

ул. Спасская д.: 63, 67Д, 67В, 67Б, 67А;

ул. Дерендяева д.: 33, 23, 25, 17, 17А, 15, 10, 12, 7;

ул. Преображенская д.: 66, 71, 72, 74, 79;

пр. Октябрьский д.: 44, 46, 48, 50 ,25, 54, 56, 58, 60, 62, 64А;

ул. Труда д.: 66, 70, 71, 73, 74;

ул. Мопра д.: 87, 101, 102, 103;

пер. Дерендяева д.:19, 21;

ул. Р.Люксембург д.: 82, 83, 84, 85А, 86А,86Д, 86, 86Б, 86В;

ул. Советская д.: 79, 96, 98;

ул. Пятницкая д.: 68, 82, 93;

ул. Московская д.: 55,57.

Первомайский район с 09:30 до 18:00

ул. Кооперативная,

ул. Луговая,

ул. Октябрьской Революции,

ул. Вишнёвая,

ул. Семашко 18

Слабое давление воды ожидается по следующим адресам в Первомайском районе:

ул. Семашко 2, 2а,

ул. Пионерская 9,11,13,15,

ул. Кооперативная 2к

Октябрьский район с 9:30 до 18:00:

ул. Чернышевского д. 3, 5, 5/А, 5/1, 6, 6/А, 8;

ул. Мичуринская д. 1;

ул. Стахановская д. 21

В зону отключений организуют подвоз воды. Узнать, куда именно, можно по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.