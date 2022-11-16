16 ноября сотни кировчан останутся без воды

Воду планируют отключить в Октябрьском и Первомайском районах.
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
16 ноября без воды останутся сотни жителей города. Об отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Причиной отсутствия воды станут плановые работы.
Параметры подачи изменятся по следующим адресам:
Октябрьский район:
ул. К.Либкнехта, д.: 56, 59, 69;
ул. Спасская д.: 63, 67Д, 67В, 67Б, 67А;
ул. Дерендяева д.: 33, 23, 25, 17, 17А, 15, 10, 12, 7;
ул. Преображенская д.: 66, 71, 72, 74, 79;
пр. Октябрьский д.: 44, 46, 48, 50 ,25, 54, 56, 58, 60, 62, 64А;
ул. Труда д.: 66, 70, 71, 73, 74;
ул. Мопра д.: 87, 101, 102, 103;
пер. Дерендяева д.:19, 21;
ул. Р.Люксембург д.: 82, 83, 84, 85А, 86А,86Д, 86, 86Б, 86В;
ул. Советская д.: 79, 96, 98;
ул. Пятницкая д.: 68, 82, 93;
ул. Московская д.: 55,57.
Первомайский район с 09:30 до 18:00
ул. Кооперативная,
ул. Луговая,
ул. Октябрьской Революции,
ул. Вишнёвая,
ул. Семашко 18
Слабое давление воды ожидается по следующим адресам в Первомайском районе:
ул. Семашко 2, 2а,
ул. Пионерская 9,11,13,15,
ул. Кооперативная 2к
Октябрьский район с 9:30 до 18:00:
ул. Чернышевского д. 3, 5, 5/А, 5/1, 6, 6/А, 8;
ул. Мичуринская д. 1;
ул. Стахановская д. 21
В зону отключений организуют подвоз воды. Узнать, куда именно, можно по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.