Суд заставит мэрию Кирова создать проекты движения для десяти улиц

В Кирове десять улиц не имеют схем движения
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кировская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в ведомстве.
Надзорный орган установил, что улицы Свободы, Урицкого, Мопра, Щорса, Р. Люксембург, Казанская, Советская, Сормовская, Дзержинского и проспект Строителей не имеют схем движения. Данная ситуация не обеспечивает безопасность водителей и пешеходов.
Проект организации дорожного движения - это документы, которые содержат контуры проезжих частей. Кроме того, документация определяет местонахождение дорожных знаков, разметки, остановок общественного транспорта и др. Ранее ведомство вносило представления. Однако, нарушения не устранили.
Городская прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию создать проекты организации дорожного движения на всех улицах. Суд признал требования надзорного органа законными и обоснованными и удовлетворил иск. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.