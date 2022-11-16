Суд заставит мэрию Кирова создать проекты движения для десяти улиц

В Кирове десять улиц не имеют схем движения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в ведомстве.

Надзорный орган установил, что улицы Свободы, Урицкого, Мопра, Щорса, Р. Люксембург, Казанская, Советская, Сормовская, Дзержинского и проспект Строителей не имеют схем движения. Данная ситуация не обеспечивает безопасность водителей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения - это документы, которые содержат контуры проезжих частей. Кроме того, документация определяет местонахождение дорожных знаков, разметки, остановок общественного транспорта и др. Ранее ведомство вносило представления. Однако, нарушения не устранили.

Городская прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию создать проекты организации дорожного движения на всех улицах. Суд признал требования надзорного органа законными и обоснованными и удовлетворил иск. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.