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НовостиОбщество16 ноября 2022 5:46

Суд заставит мэрию Кирова создать проекты движения для десяти улиц

Исполнение решения проверят надзорные органы
Роман Коротков
В Кирове десять улиц не имеют схем движения

В Кирове десять улиц не имеют схем движения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в ведомстве.

Надзорный орган установил, что улицы Свободы, Урицкого, Мопра, Щорса, Р. Люксембург, Казанская, Советская, Сормовская, Дзержинского и проспект Строителей не имеют схем движения. Данная ситуация не обеспечивает безопасность водителей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения - это документы, которые содержат контуры проезжих частей. Кроме того, документация определяет местонахождение дорожных знаков, разметки, остановок общественного транспорта и др. Ранее ведомство вносило представления. Однако, нарушения не устранили.

Городская прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию создать проекты организации дорожного движения на всех улицах. Суд признал требования надзорного органа законными и обоснованными и удовлетворил иск. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.