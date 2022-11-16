Председатель Заксобрания Кировской области потерял 18 позиций в рейтинге «Медиалогии»

Председатель Заксобрания Кировской в рейтинге Медиалогии опустился с 42 на 60 позицию. Фото: zsko.ru

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за октябрь 2022 года.

Роман Береснев находится на 60 строчке с медиаиндексом 777. Напомним, при расчете параметра учитывается цитируемость российских изданий с упоминанием персоны, характер сообщений и статей в СМИ, статус роли объекта в информации.

Отметим, что возглавляет список глава законодательного органа Крыма Владимир Константинов с медиаиндексом 47938, на втором месте петербуржец Александр Бельский - 14325,1, третье место в рейтинге - у Дениса Мирошниченко (Луганская Народная Республика) - 12949,2.