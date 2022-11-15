В Кировской области выбрали лучшего специалиста органов опеки

Диплом победителя получила Юлия Трегубова. Фото: admkirov.ru

Завершился IV региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист органов опеки и попечительства 2022 года», сообщили в администрации Кирова.

Участницы продемонстрировали знания законодательства в своей сфере деятельности, представили профессиональные достижения, в частности, по защите прав детей-сирот.

В финале конкурсанты представили творческую визитку, которую члены жюри оценили по достоинству.

Победителем стала Юлия Трегубова - главный специалист отдела по работе с замещающими семьями управления опеки и попечительства администрации города Кирова.

- Стоит отметить, что наши специалисты третий год подряд становятся победителями регионального конкурса, что говорит о высоком уровне профессионализма сотрудников, - отметили в управлении.

Напомним, 17 ноября пройдет горячая линия по вопросам опеки и правам детей-сирот в рамках Всероссийского дня помощи детям.