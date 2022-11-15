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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:32

В октябре цены на бензин в Кировской области не изменились

Роста или падения стоимости топлива за месяц не замечено
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В октябре эксперты отметили снижение цен на газомоторное топливо.

В октябре эксперты отметили снижение цен на газомоторное топливо.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувший месяц цены на бензин в Кировской области не изменились. Такие данные сообщают специалисты Кировстата.

Согласно их исследованиям, в октябре цены на бензин не взлетали и не падали по отношению к сентябрьским показателям. А вот стоимость дизельного топлива выросла - правда, незначительно: на 0,6%. Резко упало в цене газомоторное топливо: на 7,6% по сравнению с ценами в сентябре.

Отметим, что в сентябре 2021 эксперты сообщили о росте стоимости бензина и газомоторного топлива.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области стоимость потребительской корзины оказалась ниже среднероссийской. Подробнее об этом можно узнать здесь.