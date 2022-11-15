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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 13:29

Житель Котельничского района убил своего знакомого

Преступник нанес жертве не менее 6 ударов ножом
Роман Коротков
42-летний обвиняемый ударил несколько раз ножом 68-летнего хозяина квартиры

42-летний обвиняемый ударил несколько раз ножом 68-летнего хозяина квартиры

Фото: Иван ВИСЛОВ

Уроженца Котельничского района подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Как установили следователи, 11 ноября вечером в одной из квартир в поселке Светлый компания распивала алкогольные напитки. Позже между двумя мужчинами произошла ссора. 42-летний обвиняемый ударил несколько раз ножом в область шеи 68-летнего хозяина квартиры. В результате травм мужчина погиб.

На данный момент убийцу задержали. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.