Житель Котельничского района убил своего знакомого

42-летний обвиняемый ударил несколько раз ножом 68-летнего хозяина квартиры Фото: Иван ВИСЛОВ

Уроженца Котельничского района подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Как установили следователи, 11 ноября вечером в одной из квартир в поселке Светлый компания распивала алкогольные напитки. Позже между двумя мужчинами произошла ссора. 42-летний обвиняемый ударил несколько раз ножом в область шеи 68-летнего хозяина квартиры. В результате травм мужчина погиб.

На данный момент убийцу задержали. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.