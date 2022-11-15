Кировчане могут посмотреть список пунктов приема вторсырья в геоинформационной системе

На портале указаны все пункты приема и контейнеры для раздельного сбора, установленные в Кировской области. Фото: vk.com/regoperator43

Пункты приема вторсырья, расположенные в Кировской области, занесли в геоинформационную систему. Об этом сообщили в правительстве региона.

В ГИС «Экология» создали единую базу, куда внесли данные о местах раздельного сбора отходов. Минприроды области подготовило перечень по пунктам приема на территории всего региона. Список находится в открытом доступе, ознакомиться с ним может любой желающий.

Посмотреть перечень пунктов раздельного сбора отходов можно здесь. Авторизация на портале не требуется.

Напомним, ранее мы сообщали, что 19 ноября по Кирову вновь проедет экомобиль, собирающий вторсырье на переработку. Он остановится в трех точках. Узнать подробности можно по этой ссылке.