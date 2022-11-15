Стартовало открытое голосование за лучший символ к 650-летию Кирова

Задача участников - разработать проект современного образа юбилея в геральдических цветах Вятки. Фото: Антон МАМАЕВ.

По информации правительства Кировской области, первенство проходит по инициативе регионального оргкомитета и приурочено к круглой дате - 650-летнему юбилею города.

Напомним, задача участников - разработать проект современного образа юбилея в геральдических цветах Вятки. На конкурс поступили 62 работы от 48 человек. Жюри уже выбрало 10 наиболее запоминающихся. Победитель получит приз - 100 тысяч рублей.

Три композиции, которые наберут больше всего баллов, представят для голосования жителям региона до 28 ноября. Поддержать понравившийся можно на странице.

Член жюри, руководитель Кировского реготделения Союза дизайнеров России Ирина Медведева, отметила, что конкурс вызвал значительный интерес.

- Среди участников - не только кировчане, но и жители республик Коми и Марий-Эл, Москвы, Свердловской области. Качество проектов разное: от предварительных набросков до тщательно проработанных композиций. Надеюсь, земляки проявят активность, и мы вместе выберем основной графический символ 650-летия Кирова.

Круглую дату Киров отметит в 2024 году. Масштабная программа подготовки к юбилею уже началась. Как подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов, это событие придаст импульс развитию города и региона в целом.