В Кирове осматривают новые комплексы фиксации нарушений ПДД

Осмотр начался с камер на перекрестках улицы Воровского. Фото: admkirov.ru

В Кирове началась экспертиза комплексов фото- и видеофиксации, установленных в начале месяца. Об этом сообщает горадминистрация.

На самых оживленных перекрестках города появились 27 комплексов. Сейчас они работают в тестовом режиме. В течение недели эксперт изучит все данные установленных камер: серийные номера, технические характеристики, полученные кадры, четкость и точность фиксации нарушений. Осмотр начался с перекрестков улицы Воровского.

В случае выявления недочетов подрядчик должен будет оперативно устранить их. Если же нареканий не будет, то до конца года комплексы введут в эксплуатацию.

В мэрии напомнили, что новые камеры могут фиксировать нарушения проезда на красный сигнал светофора, наезд на стоп-линию, движение по полосам и определять превышение скорости. Кроме того, они будут отслеживать транспортные средства, находящиеся в розыске.