В Кирове задержали мужчину, ходившего по улицам с ножом

О подозрительном мужчине сообщили в соцсетях кировчане. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове полиция задержала мужчину, ходившего по улицам с ножом. Об этом сообщает областное УМВД.

По данным ведомства, в последнее время горожане публиковали в соцсетях посты о некоем мужчине, который ходит по улицам Кирова с кухонным ножом. Сообщения зарегистрировали в полиции. В итоге правоохранители установили личность подозрительного мужчины и задержали его. Им оказался безработный 33-летний кировчанин.

- Проводится проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в областном УМВД.