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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 10:57

В Кирове задержали мужчину, ходившего по улицам с ножом

Проводится проверка, по результатам которой могут возбудить уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
О подозрительном мужчине сообщили в соцсетях кировчане.

О подозрительном мужчине сообщили в соцсетях кировчане.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове полиция задержала мужчину, ходившего по улицам с ножом. Об этом сообщает областное УМВД.

По данным ведомства, в последнее время горожане публиковали в соцсетях посты о некоем мужчине, который ходит по улицам Кирова с кухонным ножом. Сообщения зарегистрировали в полиции. В итоге правоохранители установили личность подозрительного мужчины и задержали его. Им оказался безработный 33-летний кировчанин.

- Проводится проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в областном УМВД.