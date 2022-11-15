Кировчане смогут сдать вторсырье на переработку 19 ноября

Кировчане смогут сдать макулатуру, одежду, пластик и другие вещи. Фото: Анастасия ОСИПОВА

19 ноября по Кирову вновь проедет экомобиль. Как сообщили в АО «Куприт», он посетит три точки:

- 11.00 - 12.00 - Маршала Конева, 10 (на парковке у СК «Быстрица»);

- 12.30 - 13.30 - Монтажников, 38 (у магазина «Глобус»);

- 14.00 - 15.00 - Дзержинского, 62 (у магазина «Глобус»).

Кировчане смогут сдать на переработку девять фракций вторсырья: алюминий, жесть, пластик, одежду, тетрапак, макулатуру и другие. Подробный список можно найти здесь.

Все вещи должны быть чистыми и рассортированными. Перед сдачей необходимо убрать скрепки, скобки и пружинки с макулатуры, а банки из-под напитков промыть и смять.