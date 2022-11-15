В Кирова 17 ноября пройдет горячая линия по вопросам опеки и правам детей-сирот

17 ноября с 9.00 до 11.00 консультации проведут специалисты управления опеки и попечительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным администрации города, 17 ноября с 9.00 до 11.00 консультации проведут специалисты управления опеки и попечительства. Интерактивная помощь будет проходить в рамках Всероссийского дня помощи детям*.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам:

- 54-77-48 - предоставление жилых помещений лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 54-53-87 - защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 54-64-34 - профилактика семейного неблагополучия. Также по этому номеру можно сообщить о неблагополучии в семьях и жестоком обращении с детьми.

*20 ноября — Всероссийский день правовой помощи детям. Дата проведения связана с принятием 20 ноября 1959 года ООН Декларации прав ребенка, в 1989 году в этот же день принята Конвенция о правах ребенка.