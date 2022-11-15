До 20 ноября в Кирове закончат ремонт на четырех улицах

Подрядчик заканчивает работы на ул. Луганской, Орджоникидзе, Карла Маркса и Дзержинского. Фото: admkirov.ru.

В Кирове завершили ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в администрации города.

АО «Гордормостстрой» заканчивает работу на ул. Луганской, Орджоникидзе, Карла Маркса и Дзержинского.

- На ул. Карла Маркса нужно обустроить оставшиеся съезды. На Дзержинского необходимо заасфальтировать парковку. На ул. Луганской отремонтировали все пешеходные зоны. Кроме того, готовят к приему улицу Орджоникидзе. Все работы планируют закончить на текущей неделе, - отмечают в УДПИ.

В муниципальном учреждении рассказали, что завершили ремонт объекта на Комсомольской. К 20 ноября работы должны закончить на всех объектах. В 2022 году в рамках нацпроекта в Кирове отремонтируют 47 дорог.