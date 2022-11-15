В Первомайском районе Кирова 5 горок оказались небезопасными

Рейд выявил неудовлетворительное состояние пяти горок. Фото: admkirov.ru.
В Кирове обследуют горки, установленные на муниципальной территории. Специалисты уже проверили безопасность строений в Первомайском районе. Об этом сообщили в горадминистрации.
Осмотр выявил неудовлетворительное состояние горок по пяти адресам:
- ул. Павла Корчагина, 39;
- д. Богородская, ул. Татьяны Воиновой, напротив д.15;
- ул. Лесозаводская, 10-а;
- д. Большая Субботиха, ул. Луговая, 2-а;
- парк им. Ю. А. Гагарина.
Конструкции обнесли сигнальными лентами. Кроме того, вывесили объявления о том, что горками пользоваться небезопасно. В дальнейшем строения ликвидируют.
Жильцам домов и управляющим компаниям напоминают о необходимости следить за состоянием игрового оборудования во дворах. Важно регулярно осматривать детские и спортивные площадки на наличие неисправностей, угрожающих жизни и безопасности.