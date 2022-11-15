В Юрьянском районе 85-летняя женщина убила супруга

По информации Следственного комитета Кировской области, ссора между супругами произошла 11 ноября вечером. Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Мурыгино Юрьянского района 85-летняя женщина несколько раз стукнула молотком своего 84-летнего мужа. По информации Следственного комитета Кировской области, ссора между супругами произошла 11 ноября вечером.

Во время скандала как раз и произошла трагедия. Помимо ударов молотком, жена еще нанесла мужчине ножом резаную рану в область шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления (ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранители решают вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.