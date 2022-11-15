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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 8:36

В Юрьянском районе 85-летняя женщина убила супруга

Мужчина скончался от ударов молотком по голове
Анастасия САлун
По информации Следственного комитета Кировской области, ссора между супругами произошла 11 ноября вечером.

По информации Следственного комитета Кировской области, ссора между супругами произошла 11 ноября вечером.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Мурыгино Юрьянского района 85-летняя женщина несколько раз стукнула молотком своего 84-летнего мужа. По информации Следственного комитета Кировской области, ссора между супругами произошла 11 ноября вечером.

Во время скандала как раз и произошла трагедия. Помимо ударов молотком, жена еще нанесла мужчине ножом резаную рану в область шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления (ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранители решают вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.