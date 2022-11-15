Стоимость потребительской корзины в Кировской области ниже средней по России

В состав набора 30 продовольственных товаров, 41 - непродовольственный и 12 видов услуг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации правительства региона, в Кировской области ценность потребительской корзины оказалась ниже среднероссийской на 1676,1 рубль. В среднем по стране, в сентябре 2022 года стоимость такого набора была 19821,8 рублей.

Данные определяются в расчете на одного человека в месяц.

В состав набора включили 83 наименования товаров и услуг:

30 видов продовольственных товаров;

41 вид непродовольственных товаров;

12 видов услуг.

- Наш регион имеет удобное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру, что положительно сказывается на логистике и в свою очередь влияет на уровень цен, - пояснили в минпроме.

В начале 2022 года 4 региональные торговые сети подписали меморандум о поддержании цен на социально значимые продукты питания. В документе розничные торговые организации обеспечивают добровольное самоограничение торговой наценки не выше 10%.