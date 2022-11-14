В Омутнинском районе мужчина погиб в результате пожара

Трагедия произошла 12 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Шахровка Омутнинского района устанавливают обстоятельства пожара, в котором погиб мужчина. Информацию об этом сообщают в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла 12 ноября. На месте происшествия следователи обнаружили труп 64-летнего хозяина дома. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Редакция КП-Киров выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.