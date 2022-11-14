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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 15:41

В Омутнинском районе мужчина погиб в результате пожара

Предполагаемая причина происшествия - неосторожность при курении
Роман Коротков
Трагедия произошла 12 ноября.

Трагедия произошла 12 ноября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Шахровка Омутнинского района устанавливают обстоятельства пожара, в котором погиб мужчина. Информацию об этом сообщают в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла 12 ноября. На месте происшествия следователи обнаружили труп 64-летнего хозяина дома. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Редакция КП-Киров выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.