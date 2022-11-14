Подрядчики обработали 90% проезжих частей Кирова

Ночью на дорогах города работали 36 единиц техники. Фото: admkirov.ru

Как сообщили в городской администрации, о непогоде подрядные организации были предупреждены заранее. Особое внимание специалисты уделили обработке противогололедными материалами проезжих частей и тротуаров.

Ночью в Кирове работали 36 единиц техники, в том числе 10 - на пешеходных зонах. Как сообщили в УДПИ, утром обработали почти все проезжие части и тротуары. Скользкость на всех участках устранили. Днем на улицы Кирова привлекли еще больше техники и специалистов ручного труда.

Стоит отметить, что ситуацию на дорогах и тротуарах контролируют рабочие подрядных организаций и специалисты управления дорожной и парковой инфраструктуры. Кировчане могут обратиться с жалобами в диспетчерскую службу по телефону: 8-922-967-22-34. Также обращение можно оставить в социальной сети «Вконтакте» по ссылке.