В Кировской области ищут мужчину, пропавшего три дня назад

Мужчина мог направляться в Подосиновец. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести три дня назад. В последний раз Павла Окуловского видели 11 ноября. С тех пор информации о его местонахождении нет. Есть информация, что он направлялся из села Яхреньга в Подосиновец.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Павлу 32 года, рост 170 см, нормального телосложения, у него темно-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент ухода мужчина был одет в черную куртку, темно-синие штаны, черные сапоги и шапку такого же цвета.

Водителей, проезжавших в направлении Яхреньга-Подосиновец, просят посодействовать: возможно, кто-то из автомобилистов мог видеть или подвозить пропавшего.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.