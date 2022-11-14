Сергей Бузмаков возглавил прокуратуру Свечинского района

Сергей Бузмаков работает в органах прокуратуры более 17 лет. Фото: Прокуратура Кировской области

10 ноября 2022 года вышел приказ о назначении Сергея Бузмакова прокурором Свечинского района. Об этом сообщили в областном ведомстве.

Сергей Бузмаков родился в 1982 году в д. Архипята Афанасьевского района Кировской области. В 2005 году он закончил Вятский Государственный гуманитарный университет по специальности «юриспруденция».

Мужчина служит в правоохранительных органах более 17 лет. После окончания университета Сергей Андреевич начал работать следователем прокуратуры Афанасьевского района. Позже стал заместителем прокурора в том же районе. Возглавлял органы прокуратуры в Богородском и Советского районах Кировской области. Бузмаков имеет классный чин старшего советника юстиции.