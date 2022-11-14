Кировские акробаты стали призерами Кубка России

ФОТО: В акробатике отличились воспитанники спортивных школ №1 и №8. Фото: admkirov.ru

Как сообщила администрация Кирова, в Великом Новгороде состоялись всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Волкова». Бронзовые медали завоевала кировская пара спортивной школы №1 Иван Дерендяев и Матвей Черных.

Победительницами среди женских пар стали воспитанницы СШ №8 Анна Калинина и Полина Игумнова. В соревнованиях четверок лучший результат у Михаила Храмова, Тимофея Шихирина, Сергея Ичетовкина, Владимира Сапожникова. Главные награды в состязаниях мужских пар завоевали Илья Кашин и Александр Стрелков.

Успешно выступили кировчане и в спортивном ориентировании. В текущем году в традиционных осенних состязаниях «Кубок Москвы-2022» в городе Лыткарино, участвовали более 2 тыс. спортсменов из 26 регионов России и Республики Беларусь. Туристы проходили трассу на длинных дистанциях 2, 3 и 4 классов сложности.

Кировчанка Валерия Огородникова завоевала бронзовую медаль, преодолев дистанцию 2 класса длиной 4 километра с 5 контрольными пунктами и 6 техническими этапами. Александр Бояринцев сумел пробиться в десятку лучших спортсменов страны на дистанции 3 класса 6 километров.