В Кирове проходит ежегодная акция «Стань тайным Дедом Морозом»

Акция проходит до 28 декабря. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Октябрьском районе города Кирова началась ежегодная благотворительная акция «Стань тайным Дедом Морозом». Об этом сообщили в городской администрации. Цель проведения мероприятия - помощь детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках акции собирают новогодние и рождественские подарки для маленьких кировчан. В качестве сюрпризов можно приносить сладости, настольные и развивающие игры, игрушки, новую детскую одежду и обувь и многое другое.

Помощь принимают в центрах местной активности Октябрьского района. Организации находятся по адресам:

- ул. Кольцова, 18;

- ул. Ломоносова, 33;

- п. Костино, ул. Победы, 4;

- ул. Преображенская, 74;

- ул. Дзержинского, 64;

- ул. Профсоюзная, 69.

Акция будет проходить до 28 декабря.