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НовостиОбщество14 ноября 2022 13:09

В Кировской области водителям готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц

Спрос на таких специалистов повысился в последнее время
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Средняя предлагаемая зарплата водителя в сентябре составила 77,4 тысячи в месяц.

Средняя предлагаемая зарплата водителя в сентябре составила 77,4 тысячи в месяц.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области внезапно вырос спрос на водителей. Согласно исследованиям экспертов портала hh.ru, эта должность стала более востребованной на 93%.

На данный момент в регионе открыто более 200 вакансий водителей. Треть из них предполагает собой работу вахтовым методом. По подсчетам специалистов, на одну вакансию приходится в среднем 2,6 активных резюме, что означает дефицит кадров.

В октябре 2021 года средняя зарплата водителя в Кировской области составляла 77,4 тысячи рублей - почти на 12 тысяч больше, чем в сентябре. Уровень дохода зависит в основном от стажа: без его наличия предлагают 75,7 тысяч, с ним - 92,4 тысячи.

Стоит также отметить, что самая «дорогая» вакансия, открытая в регионе на данный момент - водитель категории СЕ с зарплатой 170-200 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.