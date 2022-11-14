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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:35

Из Кировской области экспортировали 350 кубометров березовой фанеры в Коста-Рику

Россельхознадзор проконтролировал качество материала
Анастасия Салун
Всего с начала 2022 года из Кировской области экспортировали 350 кубометров березовой фанеры.

Всего с начала 2022 года из Кировской области экспортировали 350 кубометров березовой фанеры.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

10 ноября 2022 года на территории Кировской области проверили 70 кубометров листовой фанеры для отправки в Республику Коста-Рика. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Всего с начала 2022 года из Кировской области экспортировали 350 кубометров березовой фанеры в Коста-Рику, оформлено 10 фитосанитарных сертификатов.

Березовая древесина - исключительно экологичный материал, имеет повышенную прочность и стойкость к температурным перепадам. Эти ценные свойства особенно востребованы в строительной отрасли, производстве вагонов, автомобилей, мебели.

Ранее мы сообщали, что из Кировской области экспортировали 67 тонн березовой чаги в Латвию и Корею.