Два любительских коллектива представят Кировскую область на «Театральном Приволжье-2023»

Детский театр-студия «Алые паруса» покажет спектакль «Как Ванчё невесту себе выбирал». Фото: kirovreg.ru

12 и 13 ноября в Областном доме народного творчества состоялся показ любительских спектаклей, из которых выбрали две лучшие постановки. Их кировчане покажут в финале конкурса «Театральное Приволжье-2023»

В детской номинации регион представит детский театр-студия «Алые паруса» из Дворца творчества «Мемориал» со спектаклем «Как Ванчё невесту себе выбирал».

В молодежной номинации жюри выбрало Студенческий театр Вятского гуманитарно-экономического колледжа «Авантюра» с постановкой «Дураки».

Оба коллектива получили по 50 тысяч рублей на пошив сценических костюмов.

Напомним, проект, запущенный в 2019 году под эгидой Президента РФ, ставит задачу популяризовать молодежное театральное искусство, поддержать развитие любительских юных и молодых коллективов. Во втором туре регионального этапа «Театрального Приволжья» приняли участие 6 детских и 8 молодежных коллективов Кировской области. А всего жюри посмотрело 52 представленных спектакля.

- В спектаклях много новых идей, и молодые ребята рассказывают в них о том, что их волнует. И важно, что они могут выйти и показать себя на всероссийском уровне, - отметил председатель жюри Роман Камхен.