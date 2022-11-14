В Кирове восстановили автобусное сообщение с Башарово

Работы выполнили на всем протяжении проезжей части. Фото: admkirov.ru

Жители Башарово снова могут добраться до Кирова. Об этом сообщает горадминистрация.

Грунтовая дорога, соединяющая областной центр с деревней, пришла в негодность, отчего на минувшей неделе автобусы прекратили ходить до Башарово. Одна из причин - частый проезд большегрузов: они просто превратили дорогу в кашу. В итоге жители Старомосковского тракта остались без общественного транспорта.

По поручению Вячеслава Симакова подрядчик оперативно укрепил грунтовку щебнем на всем протяжении проезжей части. По состоянию на 14 ноября автобусное сообщение с Башарово восстановлено, сообщили в мэрии.