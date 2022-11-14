В Вересниках без отопления осталось более 30 домов

Специалисты обслуживающих организаций в течение 2 часов демонтировали упавшую конструкцию и восстановили теплоснабжение к большинству домов. Фото: admkirov.ru

По сообщению администрации города Кирова, в переулке Среднем микрорайона Вересники 13 ноября около 20 часов произошло ДТП. Грузовик въехал в теплотрассу, нарушив теплоснабжение более 30 домов.

На момент аварии без отопления остался 31 малоэтажный дом. Специалисты обслуживающих организаций в течение 2 часов демонтировали упавшую конструкцию и восстановили теплоснабжение. Большая часть домов оперативно получили ресурс.

Еще на 4 дома по переулку Среднему ночью был смонтирован временный трубопровод, и около 3 часов ночи ко всем домам микрорайона восстановили подачу тепла.

- Управляющие компании обследуют весь жилищный фонд в Вересниках для проверки систем отопления, - отметил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков.

Работа ведутся под контролем администрации города Кирова.