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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:22

В Кировской области назначили советника губернатора и министра информационных технологий

Они приступят к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Новых сотрудников представили на еженедельной планерке в правительстве. Фото: kirovreg.ru

Новых сотрудников представили на еженедельной планерке в правительстве. Фото: kirovreg.ru

В кировском правительстве произошли очередные кадровые изменения. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Так, Владимир Сысолятин назначен советником главы региона на штатной основе. Свои обязанности он начнет исполнять с сегодняшнего дня, 14 ноября.

С этого же дня в правительстве появился новый министр информационных технологий Кировской области - Алексей Сухих. С 2017 года он работал на различных должностях в этом министерстве, в должность исполняющего обязанности вступил с 2020 года. Теперь он избавился от этой приставки.