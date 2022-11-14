В Кировской области назначили советника губернатора и министра информационных технологий

Новых сотрудников представили на еженедельной планерке в правительстве. Фото: kirovreg.ru

В кировском правительстве произошли очередные кадровые изменения. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Так, Владимир Сысолятин назначен советником главы региона на штатной основе. Свои обязанности он начнет исполнять с сегодняшнего дня, 14 ноября.

С этого же дня в правительстве появился новый министр информационных технологий Кировской области - Алексей Сухих. С 2017 года он работал на различных должностях в этом министерстве, в должность исполняющего обязанности вступил с 2020 года. Теперь он избавился от этой приставки.