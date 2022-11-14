В Киров прибыли 50 жителей ДНР, ЛНР и Харьковской области

Губернатор Александр Соколов лично встречал жителей новых российских регионов. Фото: kirovreg.ru

13 ноября Александр Соколов лично проконтролировал встречу жителей новых российских регионов. Как сообщили в правительстве региона, в нашу область приехали 50 человек, среди которых 11 детей, 15 пожилых людей, два инвалида.

На вокзале Кирова их приняли сотрудники МЧС России по Кировской области и социальных служб. По словам губернатора, прибывших разместят в Центре для пожилых людей и в гостинице.

- В Центре будут жить люди уважаемого возраста и с проблемами здоровья. А в гостинице на улице Казанской подготовили целый этаж для семей с детьми. Надеюсь, людям понравится у нас, может быть, кто-то останется здесь жить, работать, воспитывать своих детей, - сказал Александр Соколов.

Всех прибывших обеспечат лекарственными препаратами, одеждой и обувью, средствами реабилитации и личной гигиены.

Для удобства людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, кабинеты психологов, медиков, представителей миграционной службы, службы занятости откроют прямо в центрах временного размещения.