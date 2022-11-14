Прогноз погоды в Кирове с 14 по 18 ноября: стабильный «минус» на термометре

Осень кончилась: уже с понедельника придется одеваться потеплее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впереди нас ждут минуса! «Комсомолка» публикует прогноз погоды на рабочую неделю с 14 по 18 ноября в Кирове.

Понедельник, 14 ноября

Температура воздуха достигнет -5 градусов. День будет пасмурным, без осадков. С утра возможен небольшой снег. Усилится ветер: порывы могут составлять до 13-15 м/с. Атмосферное давление - 740-741 мм ртутного столба.

Вторник, 15 ноября

За окном похолодает до -7 градусов. День будет пасмурным, около 15 часов выглянет солнце. Осадков не ожидается. Ветер станет тише: порывы составят до 5-7 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется до 745 мм ртутного столба.

Среда, 16 ноября

Температура воздуха будет колебаться от -7 до -9 градусов. День будет преимущественно солнечным. Ветра не ожидается, порывы составят максимум 1 м/с. Атмосферное давление продолжит подниматься и к ночи дойдет до 752 мм ртутного столба.

Четверг, 17 ноября

Термометры вновь покажут отметку в -7...-9 градусов. День будет солнечным, осадков не ожидается. Погода обещает быть безветренной: 1-2 м/с. Атмосферное давление остановится на 754 мм ртутного столба.

Пятница, 18 ноября

Температура воздуха составит -5...-6 градусов. Утро будет пасмурным, днем выйдет солнце. Осадков не предвещается. Ветер не усилится, его скорость составит 1 м/с. Атмосферное давление начнет опускаться до 749 мм ртутного столба.