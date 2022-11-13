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НовостиОбщество13 ноября 2022 14:29

В Кирове 14 ноября пройдут плановые отключения электричества

Сроки его отсутствия будут варьироваться от 3,5 до 9 часов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Под отключения попадут жители всех районов города.

Под отключения попадут жители всех районов города.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя начнется с отключений электричества. Об этом информирует АО «Горэлектросеть».

Без света останутся жители центра города, а также Порошино, Коминтерна, Большой Субботихи, Шельпяков. Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования, эксплуатационные работы и подключение нового потребителя. Срок отсутствия электричества в домах будет варьироваться от 3.5 до 9 часов.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за временные неудобства. Кировчанам напоминают, что уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов), 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).

График отключения электричества в Кирове 14 ноября 2022 года можно посмотреть по этой ссылке.